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Europei volley, Italia-Francia 3-1: azzurre agli ottavi da prime nel girone
(Adnkronos) – L’Italvolley accede agli ottavi di finale degli Europei da prima classificata del girone D, chiudendo la fase eliminatoria di Goteborg con un percorso perfetto: cinque vittorie in altrettante partite e appena un set concesso alle avversarie.
Alla Scandinavium Arena, davanti a soli 863 spettatori, le azzurre hanno superato la Francia per 3-1 al termine di una sfida molto combattuta. A trascinare la squadra la solita Paola Egonu, miglior realizzatrice dell’incontro con 20 punti.
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