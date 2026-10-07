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Europei, Roglic campione a cronometro a quasi 37 anni e con la radio fuori uso

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Ottobre 2026
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(Adnkronos) –
Primoz Roglic a quasi 37 anni è diventato il nuovo campione europeo nella prova a cronometro individuale. Gareggiando davanti al pubblico di casa, lo sloveno ha registrato il tempo più veloce su 22,1 chilometri, conquistando la prima medaglia d’oro Elite nella cronometro individuale ai Campionati Europei per il team Red Bull-Bora- Hansgrohe.  

Roglic ha completato il percorso a cronometro a Sencur in 28:16 minuti a una velocità media di 46,9 km/h. Il percorso prevedeva una salita di 2.000 metri nella sezione centrale, con una media di quasi il dieci per cento. Roglic è stato sette secondi più veloce del francese Bruno Armirail, che ha conquistato l’argento, mentre il transalpino Maxime Decomble ha vinto il bronzo. Per il campione olimpico della cronometro di Tokyo 2021, si tratta del primo titolo europeo in carriera. Migliore degli italiani Marco Frigo 7° a 55″.
 

“È semplicemente una grande sensazione. Certo, è la mia vittoria, ma è anche per tutte le persone lungo il percorso e per tutti coloro che hanno reso possibile che i Campionati Europei si svolgessero in Slovenia. È un ottimo modo per concludere i campionati. Poco dopo la partenza, la mia radio ha smesso di funzionare, così sono andato a pedalare lasciando tutto quello che avevo in giro. Per fortuna, è stato sufficiente”, ha spiegato Roglic. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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