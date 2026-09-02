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Europei pallavolo, è super Italia: Svezia ko e azzurre in semifinale

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Settembre 2026
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(Adnkronos) –
L’Italvolley c’è. Oggi, mercoledì 2 settembre, la nazionale femminile guidata dal ct Julio Velasco batte la Svezia in rimonta nei quarti degli Europei e stacca il pass per la semifinale del torneo. Grande prova delle azzurre, che a Brno superano le svedesi 3-1 (21-25, 26-24, 25-21, 25-23 i parziali), già battute nella fase a gironi ma stavolta trascinate da una super Haak. Settima vittoria consecutiva in altrettante gare per l’Italia: un successo che vale l’accesso alle Final Four di Istanbul, dove sabato ci sarà da affrontare la vincente della sfida tra Polonia e Olanda. 

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