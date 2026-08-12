Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Europei nuoto, oggi Pilato e D’Ambrosio a caccia del podio – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Terza giornata di finali ai campionati europei di nuoto di Parigi. L’Italia, oggi 12 agosto, punta in particolare su Benedetta Pilato nei 100 rana e su Carlos D’Ambrosio nei 100 stile libero, entrambi non partono da favoriti ma possono ambire a un posto sul podio. Altri tre azzurri saranno in finale in gare individuali ma con meno chance di medaglia: Thomas Ceccon nei 200 dorso, Lisa Angiolini nei 100 rana e Luca De Tullio negli 800 stile libero, oltre alla staffetta 4×100 stile libero femminile. Gli Europei di nuoto sono visibili in diretta su Rai 2 Hd, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Max (206) e in streaming su Rai Play, Sky Go, NOW ed European Aquatics Tv. 

Ieri grande giornata per gli azzurri con il doppio oro di Nicolò Martinenghi nei 100 rana e Simona Quadarella negli 800 stile libero,  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Agosto 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Mondiali, Ronaldo nervoso con un giornalista: “Non avete visto le partite?”

12 Giugno 2026

Ascolti tv, Ciao Darwin batte Lucio Battisti e conquista la serata

3 Febbraio 2024

Sofia Goggia torna alla vittoria: sua la libera di Altenmarkt. Terza Nicol Delago

13 Gennaio 2024

Da screenshot sui social a denuncia Atm, come è nato il caso della chat sessista ‘Ticinese Staff’

16 Giugno 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno