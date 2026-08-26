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Europei di pallavolo, oggi Italia-Francia: orario e dove vederla in tv (in chiaro)

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – L’Italia torna in campo agli Europei di pallavolo 2026. Oggi, martedì 25 agosto, la Nazionale femminile allenata da Julio Velasco affronta la Francia – in diretta tv e streaming, anche in chiaro – nell’ultima partita del girone D, che comprende anche Croazia, Montenegro, Slovacchia e Svezia. Il match, come tutti quelli del girone, si giocherà a Goteborg, in Svezia, con le azzurre che sono reduci dalle vittorie contro Croazia, Montenegro e le padrone di casa della Svezia, battute tutte con un netto 3-0, e dall’ultima sfida contro la Slovacchia. 

 

Italia-Francia è in programma oggi, mercoledì 26 agosto, alle ore 16. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva dalla Rai, che lo trasmetterà in chiaro, e da SkySport. La partita si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e su RaiPlay, oltre che sulla piattaforma web EuroVolley. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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