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Europa League, tutte le partite di oggi e dove vederle

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Si giocano tutte le partite della seconda giornata della fase campionato di Europa League 2026-27. Oggi, giovedì 15 ottobre, per le italiane tocca al Milan e alla Juventus: i rossoneri, dopo il ko casalingo all’esordio con i portoghesi del Benfica, giocano in trasferta in Austria con il Salisburgo, mentre i bianconeri vincitori in casa contro gli olandesi del Nec alla prima giornata, fanno visita agli spagnoli Celta Vigo. Ecco orario e dove vedere le partite di giornata in tv e streaming. 

Ecco le partite di oggi, giovedì 15 ottobre, in Europa League: 

ore 18:45. Salisburgo-Milan 

ore 18.45 Celje-Omonia Nicosia 

ore 18.45 Sparta Praga-Lillestrom 

ore 18.45 Lione-Crystal Palace 

ore 18.45 Lech Poznan-Bayer Leverkusen 

ore 18.45 Torreense-Sunderland 

ore 18.45 Unione Saint Gilloise-Real Sociedad 

ore 18.45 Az Alkmaar-H.Beer Sheva 

ore 21 Nec-Levski Sofia 

ore 21 Ferencvaros-Viktoria Plzen 

ore 21 Hoffenheim-Besiktas 

ore 21 Benfia-Celtic 

ore 21 Jagiellonia-Ararat Armenia 

ore 21 Rennes-Ofi Creta 

ore 21 Bournemout-Sturm Graz 

ore 21 Celta Vigo-Juventus  

ore 21 Marsiglia-Olympiacos 

ore 21 Dinamo Zagabria-Anderlecht. 

Tutte le partite di Europa League in programma oggi saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Le partite si potranno seguire anche in streaming su SkyGo e su NOW. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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