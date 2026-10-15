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Europa League, oggi Salisburgo-Milan – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – Il Milan torna in campo in Europa League. Oggi, giovedì 15 ottobre, i rossoneri volano in Austria per sfidare il Salisburgo nella seconda giornata della competizione. La squadra di Amorim è reduce dal pareggio in campionato contro il Sassuolo, 1-1 al Mapei, mentre all’esordio nel torneo è stata battuta dal Benfica 2-0 a San Siro. Calcio d’inizio alle 18:45. 

Dove vedere Salisburgo-Milan? La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW 

Nella prossima giornata di Europa League, il Milan affronterà il Bournemouth in trasferta giovedì 22 ottobre alle 21.  

 

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