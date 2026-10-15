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Europa League, oggi Celta Vigo-Juve – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – Serata europea per la Juventus. Oggi, giovedì 15 ottobre, i bianconeri affrontano in trasferta il Celta Vigo nella seconda giornata della fase campionato di Europa League. La squadra di Spalletti è reduce dal pareggio contro il Cagliari per 1-1 nell’ultimo turno di Serie A, mentre all’esordio nella competizione aveva battuto il Nec per 5-0. Calcio d’inizio alle 21. 

Dove vedere Celta Vigo-Juve? La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app Sky Go e su NOW. 

Nella terza giornata di Europa League, la Juve ospiterà il Rennes a Torino giovedì 22 ottobre alle 18:45. 

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