(Adnkronos) – Si è sempre sentito un outsider nella musica come nella vita. Non ha mai avuto interesse a seguire le regole. A 74 anni, Eugenio Finardi continua a (non) farlo con la stessa libertà, mettendosi in gioco e raccontandosi senza filtri: la solitudine, la depressione, il rapporto con i figli e il passato con le sostanze. Anche per questo, quando è arrivata la chiamata di Milly Carlucci non ha avuto esitazioni. “Ma intanto, perché no?”, ha risposto a chi gli chiedeva il motivo per cui ha scelto di partecipare a Ballando con le stelle. L’avventura si è conclusa alla quinta puntata con l’eliminazione. Ma c’è qualcosa di più forte che Finardi porterà sempre con sé: una famiglia, nuove amicizie e un senso di appartenenza che, una volta tornato alla quotidianità, gli è mancato più di quanto potesse mai immaginare. Lo ha raccontato all’Adnkronos, ripercorrendo l’esperienza a Ballando, gli incontri che lo hanno segnato e quello che oggi è cambiato nella sua vita.

Una carriera lunghissima, ma con Ballando con le stelle si è trovato ad affrontare una sfida completamente nuova. Ha mai pensato: chi me l’ha fatto fare?



“Mai. È stata un’avventura straordinaria. Ci sono stati momenti in cui mi sono chiesto se sarei riuscito a farcela, che è diverso. Diciamo che il ‘chi te l’ha fatto fare’ me l’hanno detto alcuni muscoli e tendini, certe parti del mio corpo sono rimaste piuttosto perplesse (ride, ndr)”.

Con Alberto Matano c’è stato uno scambio piuttosto acceso: gli ha detto che era un pessimo giudice.



“Lui mi aveva detto che ero un disastro”.

Che cosa voleva dirgli davvero?



“All’inizio noi concorrenti, un po’ come è successo ad Ornella Muti, pensavamo che fosse un po’ come alle Olimpiadi: devi stare zitto, ricevere il commento dei giudici, accettarlo, sorridere e andare via. Poi, alla terza puntata, ci hanno spiegato che potevamo anche reagire”.

E quindi ha reagito.



“Quella sera avevo ballato il paso doble, che richiede un atteggiamento aggressivo. Io non sono molto bravo in questo, non riuscivo a fare la faccia cattiva. Ma dietro le quinte, prima di entrare in pista, mi sono caricato e sono arrivato con l’atteggiamento giusto. Mi è rimasto addosso anche quando ho risposto a Matano: mi ha detto che ero un disastro, gliel’ho semplicemente rimandato indietro, come in una partita di tennis”.

È rimasto qualche strascico?



“Assolutamente no. Non ho alcuna animosità nei confronti di nessuno del programma. Per me è stata una grande esperienza, soprattutto dal punto di vista umano. È una squadra bellissima”.

Durante il programma ha condiviso anche aspetti molto personali della sua vita: la solitudine, la depressione, il rapporto con sua figlia Elettra.



“Ho semplicemente portato la mia vita. La mia è una solitudine attiva, emotiva, che non va confusa con la depressione. Credo che saper stare da soli sia una delle cose più importanti e, allo stesso tempo, una delle capacità che stiamo perdendo nella nostra società. Sto scoprendo il gusto del silenzio: spegnere ogni mezzo di comunicazione, non mettere musica e lasciare che le idee e i pensieri nascano da dentro”.

Ha parlato anche del suo rapporto con le sostanze e del percorso che l’ha portato a uscirne.



“Ne ho parlato in una canzone del 1977, ‘Scimmia’, quasi cinquant’anni fa. Allora c’era il coraggio dell’incoscienza. Non ci pensavo troppo: semplicemente cantavo la mia vita, quello che mi era successo”.

Anche oggi sceglie di parlarne.



“Quando l’ho fatto a Ballando, la reazione è stata incredibile. Tantissime persone mi hanno scritto per raccontarmi le loro esperienze. La cosa che mi ha commosso di più è stata rendermi conto di aver raccontato, inconsapevolmente, la storia di tante famiglie della mia generazione”.

Lei si è commosso molto nel parlarne.



“Sì, per me è stato come tirare le somme di una vita. È stato molto commovente. Ma, in generale, tutta l’esperienza di Ballando lo è stata. È un po’ come una comunità terapeutica: ti mettono sotto pressione e viene fuori la verità, se ne hai una”.

Da come racconta, Ballando è stata come una rinascita.



“Che autunno avrei avuto davanti se non avessi fatto Ballando? C’è un modo di dire in inglese, ‘leave town and join the circus’, cioè lasciare la città e scappare con un circo. Ed è quello che ho fatto: ho lasciato il mio nido, le mie sicurezze, la mia quotidianità e mi sono tuffato in questo circo incredibile”.

Poi è arrivata l’eliminazione. Come l’ha vissuta?



“Ci sono rimasto molto male. Sono tornato in sala prove per lo spareggio ed è stato bellissimo ritrovarmi di nuovo in mezzo a tutti. Si è creato un clima di grande affetto anche tra i concorrenti. In realtà, per chi esce, è abbastanza dura: non tanto per l’orgoglio personale, quanto perché nella prima settimana ci si sente un po’ orfani. Ti senti vuoto, è come tornare dalle vacanze”.

Nella sala delle stelle è diventato un po’ il confidente degli altri concorrenti. Ha dispensato consigli, soprattutto ad Aurora Ramazzotti e Noemi Bocchi.



“Aurora potrebbe essere mia figlia. È stato buffo: il primo giorno a Ballando abbiamo girato un video da mandare a suo padre, Eros (Ramazzotti, ndr), puntandoci il dito l’uno contro l’altro e dicendo insieme ‘guarda con chi sto’. Lui ha risposto ‘Aurora, tu non sai con chi sei: avevo 17 anni quando ho visto Eugenio in piazza Navona, in uno dei concerti più belli della mia vita’”.

Le piacerebbe vederla vincere?



“La ammiro molto e mi auguro che vinca lei. È già pronta, sa che cosa comporterebbe una vittoria. È nata in questo mondo, ma per molti anni è stata semplicemente ‘la figlia di’. Oggi è una madre, una donna, una ragazza molto intelligente e consapevole, con la testa sulle spalle. Faccio il tifo per lei in modo quasi paterno”.

Ci sono altri aneddoti che ricorda con affetto?



“La mamma di Anna Safroncik mi ha aiutato con un passo, insegnandomi un trucchetto. Rebecca (Gabrielli, ndr), la mia ballerina, era persino gelosa (ride, ndr)”.

Con Rebecca si è creato un legame molto forte.



“Rebecca è bravissima ed è una persona dolcissima. Abbiamo stabilito un rapporto sincero e profondo. Forse siamo gli unici due che non hanno mai litigato (ride, ndr). Siamo un po’ come padre e figlia: ci sosteniamo. Lei capisce le mie debolezze, anzi, se ne preoccupa. Io cerco di comprendere le sue fragilità emotive, quelle tipiche della sua età. Si è creato un rapporto molto intenso”.

E con Noemi Bocchi?



“Il primo giorno l’ho vista fuori dal suo camerino, con un bellissimo vestito da sera. Era di spalle e sembrava rigida come un bastone. Ho aperto la porta e ho pensato ‘mamma mia, come se la tira questa’. Poi l’ho guardata meglio e ho capito che era paralizzata dal terrore. Da lì è nata una spinta di affetto e protezione nei suoi confronti. Sono molto contento di come si sta facendo valere. Ed è bravissima. Secondo me è un’altra concorrente che potrebbe vincere. Ha scoperto di avere la capacità di controllare ogni suo minimo gesto, un po’ come Monica Guerritore, che è straordinaria, una regina. Trovo eccezionale tutto il cast femminile: un ventaglio di femminilità”.

Quest’anno il livello delle concorrenti è alto.



“Direi che è alta soprattutto la qualità umana. Le bizze, semmai, ci sono tra i giudici”.

Dopo la sua eliminazione, a Ballando sono scoppiate due grandi polemiche: prima l’intervista di Alberto Ravagnani, poi il caso del profumo-gate. Che idea si è fatto di quello che è successo?



“In parte credo che certe dinamiche facciano parte dello spettacolo. Quando mi ha chiesto se ce l’avessi con Matano, ho riposto di no. Ed è davvero così. Lui stava cercando un suo ruolo all’interno della giuria e, quando mi ha definito un disastro, io gli ho risposto allo stesso modo. Aveva ragione, avevo sbagliato passi e fatto degli errori. Abbiamo fatto un po’ di scena, qualcuno doveva pur criticarmi. Quando vivi il programma dall’interno, capisci che ci sono dinamiche e momenti che sono necessari”.

Milly Carlucci vi definisce una grande famiglia.



“La settimana successiva alla mia eliminazione è stata davvero dura. Ti ritrovi orfano di tutta quell’attenzione. Mi piace però poter dire che sono diventato amico di tutti i partecipanti. Siamo una grande famiglia. Ho avuto un bel rapporto con tutte le donne, anche con Ornella Muti, che conoscevo già e che è dolcissima. E con Monica Guerritore c’è stato un momento bellissimo in camerino”.

Che cosa è successo?



“Tre o quattro settimane fa eravamo soli in camerino. Stavo per uscire quando a Monica è caduto il foulard. C’erano specchi dappertutto e ho visto il suo sguardo riflesso: ha avuto un attimo di esitazione, forse pensava che potessi giudicarla. Le ho detto subito ‘Monica, fra tre settimane potrai avere i tuoi capelli. Manca pochissimo’. È stato un momento di vera gioia, di condivisione tra persone che hanno vissuto vite intense. Le brillavano gli occhi. Mi commuovo ancora a pensarci. E poi è bravissima, un’attrice incredibile. Ma anche Manuela Moreno ha una grande personalità: ha la cazzimma, è molto rock e anche molto sexy”.

Pensa che Manuela sia un po’ sottovalutata?



“Sì, purtroppo. Ma in quel programma non si giudica soltanto il ballo: bisogna considerare anche quello che serve alla trasmissione, il personaggio. Io all’inizio avevo molto da raccontare, mi sono aperto e ho avuto la possibilità di condividere la mia storia. Purtroppo sono uscito prima di poter raccontare altre cose. Ma, man mano, ognuno tira fuori la propria verità”.

E tra gli uomini, chi vede in finale?



“Alessandro Matri ha la finale addosso. Anche Andy Díaz è bravissimo. Ma Matri ha un bagaglio alle spalle, tra la moglie e la carriera da calciatore, che naturalmente conta. Se siamo lì è anche per la nostra vita. Di certo io non sono stato preso perché ero notoriamente un ballerino”.

Dopo questa esperienza, nella vita, che cosa le manca di più?



“Mi manca una famiglia in senso lato, un clan. Mi manca sentirmi parte di un gruppo di persone. E adesso, dopo averlo sperimentato a Ballando, ancora di più. L’idea di tornare alla mia vita da cantautore solitario pesa un po’. Certo, ho sempre la mia band, che è una famiglia. Ma mi piacerebbe avere un gruppo di persone a cui voglio bene e che mi vogliono bene. Qui a Roma sto facendo tante amicizie e la città mi piace molto. È meravigliosa, calda e accogliente”.

Che padre è oggi?



“Questo lo lascerei dire ai miei figli. Una volta, durante una terapia di gruppo, uno psicanalista importante disse a un ragazzo che si lamentava dei genitori ‘Senti, sei qui, respiri, sei vivo. Vuol dire che hanno fatto il loro mestiere’. Spero di non aver fatto troppi danni. Però a volte, quando si è avuto una vita complessa come la mia, si finisce per avere figli con la testa sulle spalle”.

Lei è sempre stato considerato un outsider della musica italiana. Come guarda al nuovo panorama musicale, in particolare al rap?



“Il rap non lo amo molto, perché gli artisti sono troppo veloci e io sono un po’ sordo, quindi faccio fatica a seguirli. Mi piace invece la trap. Parlano velocemente, ma a me non interessa tanto quello che dicono: mi piace il beat. È una cosa strana per un cantautore, ma non ho mai ascoltato molto le parole delle canzoni. Ci sono pochissimi brani di cui conosco il testo, faccio fatica a ricordare persino le mie. La trap è una musica estremamente elegante, in senso matematico: una formula semplicissima per riempire una gamma sonora. Non ho idea di cosa dicano, quindi mi piace. Ci sono dei bassi nella trap che, se Mozart li avesse avuti a disposizione, chissà che cosa avrebbe fatto. Anche il mio ultimo disco è quello di un cantautore, ma con sonorità contemporanee”.

Nel 2027 tornerà in tour. Che cosa ha in programma?



“Il primo sarà uno spettacolo musicale completo, un concerto vero e proprio. L’altro sarà uno spettacolo teatrale che si intitola ‘Voce Umana’ e affronta il tema della voce, non delle parole, ma proprio del suono della voce. È qualcosa che ci identifica e a cui, invece, prestiamo pochissima attenzione”.

Che cosa intende esattamente?



“Mi rendo conto che oggi c’è un’attenzione incredibile a come ci si veste, al look, al trucco, alle scarpe, agli abbinamenti. E poi si indossano voci terribili. Ci sono persone che vanno in giro con voci stridule, aspre, sguaiate, troppo alte. Oppure ci sono voci che ti seducono, ti ammaliano, come quelle dei ciechi, che sono bellissime. La voce è il nostro volto. In questo spettacolo analizzo anche il modo di usare la voce e come cantano alcuni miei contemporanei. È uno spettacolo di teatro-canzone”.

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