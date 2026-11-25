(Adnkronos) – “La ricerca clinica è una parte fondamentale del nostro Sistema sanitario nazionale, attraverso la quale ai cittadini viene data la possibilità di accedere in modo prioritario ad alcuni generi di trattamenti, facilitando quindi l’accesso precoce a tecnologie e cure ancora in fase di ottimizzazione. Fare ricerca clinica significa per un Paese avere allo stesso tempo accesso all’innovazione, ai più alti standard internazionali, una sorgente importante di sostenibilità per il proprio sistema sanitario nazionale e fare una politica industriale, perché chiaramente la partecipazione a grandi clinical trial internazionali significa partecipare e attrarre sul nostro territorio nazionale grandi investimenti. Quindi questa tematica che sembra molto di dettaglio in realtà è un punto cruciale di snodo che collega l’attrattività industriale del Paese, l’accesso alle cure e la sostenibilità del Ssn. Con oggi si apre questo nuovo Osservatorio che nel corso del 2027 espleterà la prima parte delle sue funzioni di proposta”. Lo ha detto Federico Esposti, direttore strategico Irccs ospedale San Raffaele, nel corso della presentazione dell’Osservatorio nazionale per la ricerca clinica e l’accesso all’innovazione, oggi a Roma.

“L’Osservatorio nasce con l’idea di fornire delle proposte concrete ai legislatori sia regionali che nazionali su come aumentare l’attrattività e la competitività del sistema della ricerca clinica in Italia”, ha poi concluso.

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