Esordio vincente per Alcaraz a Tokyo, Michelsen ko in tre set: affronterà Arnaldi al 2° turno

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Carlos Alcaraz soffre più del previsto ma avanza al secondo turno del torneo Atp 500 di Tokyo (cemento, montepremi 2.342.375 dollari). Lo spagnolo, numero 3 del mondo e prima testa di serie del tabellone nipponico, ha dovuto impiegare tre set e superare una serie di passaggi a vuoto per domare lo statunitense Alex Michelsen, numero 34 del ranking Atp, imponendosi con il punteggio di 7-6 (7-1), 4-6, 6-1 al termine di un incontro ricco di capovolgimenti di fronte.

L’avvio di match è subito in salita per lo spagnolo, costretto a inseguire sotto di un break sul 2-4. Il momento di massimo pericolo arriva sul 4-5, quando Alcaraz annulla tre set point sul suo servizio prima di riagganciare la parità e dominare il tiebreak per 7-1. Incanalata la sfida, il murciano sale avanti 4-2 nel secondo parziale prima di incappare in un improvviso black-out: quattro game consecutivi persi di fila permettono a Michelsen di strappare il set sul 6-4. Nel momento di massima pressione, tuttavia, emerge il fuoriclasse: nel terzo set Alcaraz alza le percentuali al servizio, sbaglia pochissimo e si impone 6-1.

Alcaraz, campione in carica a Tokyo, affronterà al secondo turno l’azzurro Matteo Arnaldi, numero 37 del mondo

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