(Adnkronos) – Oltre un’ora di agonia prima della morte per iniezione

letale. E’ quanto sarebbe accaduto a Reinaldo Dennes, 70 anni, secondo alcuni testimoni della sua esecuzione, avvenuta ieri sera nel carcere di Huntasville, in Texas. Il detenuto, condannato a morte per l’omicidio di un commerciante di diamanti durante una rapina nel 1996, si sarebbe lamentato ripetutamente per i dolori lancinanti, “urlando per il dolore” e sostenendo che i farmaci non stavano facendo effetto.

Il consigliere spirituale di Dennes, Jeff Hood, presente nella camera dell’esecuzione, ha definito la procedura “un’esecuzione fallita”. Anche il giornalista Michael Graczyk, che ha assistito a quasi 500 esecuzioni, ha descritto l’accaduto come “drammaticamente

diverso” dalle procedure a cui aveva assistito in passato, riferendo che il detenuto aveva manifestato “dolori

atroci” durante la somministrazione dei farmaci.

Questa ricostruzione, tuttavia, è stata contestata dal Dipartimento di giustizia penale del Texas. La portavoce Amanda Hernandez ha negato

irregolarità, assicurando che sono stati rispettati tutti i protocolli. Ha riconosciuto alcune difficoltà iniziali nell’individuazione delle vene per la somministrazione dei farmaci, che è avvenuta attraverso accessi al piede sinistro e al lato sinistro del collo. Secondo il dipartimento, inoltre, le lamentele di Dennes per il dolore sarebbero iniziate prima della somministrazione dei farmaci e riguarderebbero zone del corpo diverse da quelle interessate dalle iniezioni.

Per l’esecuzione è stato utilizzato il

pentobarbital

, lo stesso farmaco impiegato a settembre nel tentativo, non riuscito, di eseguire la condanna a morte di Christa Pike in Tennessee. La donna era sopravvissuta ed era stata ricoverata in condizioni critiche, prima di essere riportata in carcere.

Dall’inizio dell’anno negli Stati Uniti sono state eseguite 39 condanne a morte, tutte mediante iniezione letale. Secondo un recente sondaggio Gallup, il sostegno alla pena capitale tra gli americani è sceso al 49%, il dato più basso degli ultimi 55 anni, mentre il 45% si dichiara contrario.

Dennes è stato condannato a morte per l’omicidio, avvenuto a Houston nel 1996, di Janos

Szucs, un commerciante di diamanti trovato crivellato di colpi.

—

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)