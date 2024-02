Esclusive Xbox su PS5 e Switch, presto annuncio da Microsoft

(Adnkronos) – Microsoft si prepara a svelare i dettagli dei suoi piani per rendere disponibili alcune delle sue esclusive Xbox anche su console PlayStation 5 e Nintendo Switch. Questa rivelazione arriva dopo una serie di leak che hanno alimentato speculazioni e discussioni tra i fan di Xbox riguardo al futuro delle esclusive della piattaforma: nel corso degli ultimi giorni si è parlato insistentemente di versioni PS5 di Starfield e del prossimo gioco con protagonista Indiana Jones. La scorsa settimana, voci di corridoio avevano insinuato una possibile release di Hi-Fi Rush per PS5 e Nintendo Switch, seguendo le voci di un'espansione multi-piattaforma che includeva anche Sea of Thieves. Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming, ha espresso il proprio impegno a comunicare apertamente con la comunità dei giocatori, anticipando un "evento di aggiornamento" previsto per la prossima settimana. Microsoft ha speso 68,7 miliardi di dollari per acquisire Activision Blizzard ed è proprietaria anche del catalogo Bethesda Softworks. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

