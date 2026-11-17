(Adnkronos) – Arrivano segnali incoraggianti per il Milan sulle condizioni di Mike Maignan. Il numero uno rossonero, costretto a interrompere anzitempo la sua ultima apparizione con la nazionale francese contro la Turchia domenica scorsa in Nations League, ha effettuato gli esami strumentali che hanno escluso problemi muscolari nella zona pubo-adduttoria. Si tratta soltanto di un fastidio, che verrà tenuto sotto controllo dallo staff medico nei prossimi giorni. In casa Milan cresce quindi l’ottimismo in vista della gara contro il Frosinone, in programma domenica 22 novembre alle 18. La presenza del portiere non è ancora certa, ma le possibilità di vederlo regolarmente tra i convocati sono concrete.

Possibile recupero per domenica anche per Strahinja Pavlovic, che ha già ripreso parzialmente il lavoro in gruppo. Il difensore verrà valutato giorno dopo giorno. Per quanto riguarda Fikayo Tomori dovrebbe tornare ad allenarsi parzialmente con il resto della squadra nel corso della settimana per tornare a disposizione contro il Cagliari il 30 novembre. Tempi più lunghi, invece, per Ruben Loftus-Cheek: le sue condizioni saranno rivalutate tra circa due settimane e al momento non ci sono indicazioni precise sulla data del rientro.

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