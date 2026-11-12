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Ericsson Imagine Italy 2026: reti, IA e sovranità tecnologica al centro del confronto

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Novembre 2026
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Il ruolo strategico delle reti mobili per la competitività, la sicurezza e la sovranità tecnologica europea è stato al centro di Ericsson Imagine Italy 2026, l’evento organizzato a Roma che ha riunito rappresentanti delle istituzioni, operatori delle telecomunicazioni e imprese. Un appuntamento che ha coinciso con le celebrazioni per i 150 anni di Ericsson e ha affrontato le sfide poste dalla diffusione dell’intelligenza artificiale e dei servizi digitali.

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