ROMA (ITALPRESS) – Massimo Gargano è il nuovo Presidente della Fondazione Enpaia, l’Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e gli Impiegati in Agricoltura. Lo ha eletto oggi il Cda della Fondazione riunito a Roma. Vicepresidente è Patrizio Giorni. Gargano prende il posto di Giorgio Piazza al quale va il ringraziamento del Cda della Fondazione, del Presidente neo eletto e del Direttore generale Roberto Diacetti.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, quindi, è composto da: Massimo Gargano, Presidente (Coldiretti); Patrizio Giorni, Vicepresidente (Fai Cisl); Raffaelina Buonaguro (Fai-Cisl); Silvia Cicerchia e Luca Provaroni (Flai-Cgil); Enrico Tonghini e Guido Majrone (Uila-Uil); Claudio Paitowsky (Confederdia); Roberto Caponi (Confagricoltura); Gaetano Mancini (Confcooperative); Gianni Razzano (Cia); Romano Magrini (Cida); Francesco Vincenzi e Pietro Zirattu (Snebi); Marco Renzi (Ministero del Lavoro). Il Direttore Generale Roberto Diacetti era stato già in precedenza confermato fino al 2030.

Figura di riferimento della rappresentanza agricola italiana ed europea, Gargano approda alla Presidenza della Fondazione dopo aver ricoperto incarichi di primo piano nel settore agroalimentare. Già Vicepresidente nazionale di Coldiretti, Presidente di ANBI e UNAPROL e Presidente del Gruppo Consultivo Olio d’Oliva presso la Commissione Europea, ha maturato un’esperienza pluridecennale nelle politiche agricole, nella gestione delle risorse idriche e nello sviluppo dei territori rurali. Componente del Consiglio di Amministrazione di ENPAIA dal 2014, il nuovo Presidente unisce alla conoscenza approfondita della Fondazione una consolidata esperienza nelle relazioni istituzionali e nella rappresentanza degli interessi del mondo agricolo. La sua nomina si inserisce in una fase di particolare rilevanza per il sistema previdenziale del comparto, chiamato a confrontarsi con le trasformazioni economiche, sociali e produttive e con le nuove sfide della sostenibilità e degli investimenti nell’economia reale.

Patrizio Giorni ha iniziato il suo impegno nella Fai Cisl nel 2005, eletto come rappresentante sindacale in Aboca. Nel 2007 è divenuto operatore sindacale e dopo il corso di formazione nella Scuola Nazionale della Federazione ha assunto la responsabilità politica nella provincia di Arezzo. Dal 2016 al 2020 è stato Segretario generale della Fai Cisl Toscana, mentre dal 2020 al 2025 è stato componente della Segreteria nazionale della Fai Cisl. Il rinnovo degli organi di amministrazione apre una nuova fase per la Fondazione ENPAIA, nel segno della continuità istituzionale, della valorizzazione delle competenze e del rafforzamento della propria missione previdenziale e assistenziale, a tutela degli iscritti e a sostegno del sistema agricolo italiano.

-foto ufficio stampa Enpaia –

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