Engineering ottiene per secondo anno medaglia Platinum Ecovadis di rating Esg﻿

(Adnkronos) – Engineering, tra i leader nei processi di digitalizzazione per aziende e Pubblica Amministrazione, ha ottenuto per il secondo anno consecutivo la medaglia Platinum da EcoVadis – una delle più accreditate agenzie internazionali di rating Esg – raggiungendo un punteggio complessivo di 90 punti su 100, in crescita rispetto agli 85 punti ottenuti nella valutazione del 2025. Il risultato conferma il posizionamento di Engineering nel Top 1% delle 175.000 aziende nel mondo che hanno completato il processo di valutazione EcoVadis e che hanno dimostrato di possedere un solido sistema di gestione della sostenibilità. Il Gruppo Engineering ha registrato miglioramenti significativi del rating EcoVadis nelle quattro aree chiave: ambiente, lavoro e diritti umani, etica e acquisti sostenibili. L’incremento è stato favorito sia dall’estensione delle pratiche di sostenibilità a una parte sempre più ampia dell’organizzazione e degli stakeholder (Coverage), sia da una rendicontazione ESG più completa e supportata da KPI misurabili e verificabili (Reporting).

A fine luglio Engineering ha pubblicato il Bilancio di Sostenibilità 2025, che rendiconta i passi in avanti riscontrati nei principali ambiti Esg. In particolare, in ambito ambientale, sul fronte della decarbonizzazione, le emissioni Scope 1 e 2 si sono ridotte del 46% rispetto al 2022 e del 7% rispetto al 2024, mentre i consumi energetici complessivi sono diminuiti del 7% rispetto all’anno precedente, con quasi il 100% dell’elettricità utilizzata negli uffici italiani proveniente da fonti rinnovabili. In ambito sociale, il gender pay gap in Italia si è ridotto a -1,12%, le donne in posizioni di leadership hanno raggiunto il 20,8% e oltre la metà delle nuove assunzioni ha riguardato giovani under 30. La governance è stata rafforzata con la creazione della funzione Compliance & Data Protection, l’adozione di una strategia di AI Governance allineata all’AI Act europeo e del modello organizzativo NIS per la conformità alla direttiva NIS2. Cresce inoltre l’attenzione alla sostenibilità della filiera: il 70% dei top fornitori è oggi sottoposto a valutazione ESG o ha definito obiettivi climatici coerenti con gli standard SBTi.

Michelangelo Suigo, Group Chief Public Affairs, Corporate Communication & Sustainability Officer di Engineering, commenta: “La conferma della Medaglia Platinum di EcoVadis, con il passaggio da 85 a 90 punti, testimonia la capacità di Engineering di trasformare il nostro impegno per la sostenibilità in risultati misurabili e riconosciuti a livello internazionale. Un traguardo che premia il percorso intrapreso dal Gruppo e rafforza un modello di crescita responsabile, capace di generare valore per i clienti, il territorio e le comunità in cui operiamo”.

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