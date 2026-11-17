(Adnkronos) – Il Gruppo Engineering ha perfezionato la cessione dell’intero capitale sociale del Gruppo Industries eXcellence, attivo nello sviluppo e nella realizzazione di soluzioni digitali per i settori industriali, con principale focus negli Usa e in alcuni mercati europei, ad Accenture. Il closing “fa seguito all’avveramento delle condizioni previste dall’accordo e all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti, incluse quelle in materia di Antitrust e Golden Power”, spiega il Gruppo in una nota, sottolineando che “i proventi della cessione, al netto degli oneri connessi all’operazione e di altri aggiustamenti marginali rispetto al valore complessivo della stessa, interamente corrisposti per cassa, contribuiranno a rafforzare la struttura patrimoniale di Engineering”. La previsione è che i proventi dell’operazione, insieme a quelli derivanti dalla cessione di Alfahealth, siano prioritariamente destinati alla riduzione dell’indebitamento complessivo del Gruppo. Entrambe le cessioni si inseriscono nella strategia di Engineering di consolidare il proprio posizionamento nei segmenti tecnologici e industriali più attrattivi, concentrando risorse e investimenti nelle aree ritenute a più alto potenziale di crescita, tra cui soluzioni digitali, piattaforme software proprietarie e Intelligenza Artificiale.

“Il Gruppo prosegue nella direzione di rafforzare la centralità della GenAI nella propria offerta di business – prosegue la nota -. In questo quadro si colloca IS-IA (Italy’s Sovereign Intelligence Architecture), l’architettura modulare basata sull’LLM (Large Language Model) proprietario EngGPT 2, che offre a Pubbliche Amministrazioni e aziende un’Intelligenza artificiale sovrana, governabile, efficiente, aperta e integrabile con altri modelli generalisti”. In continuità con questo percorso, Engineering ha da poco lanciato EngSure, la nuova piattaforma agentica di cybersecurity che utilizza l’Intelligenza artificiale per rafforzare la difesa degli asset digitali delle organizzazioni e proteggere l’ecosistema AI lungo tutto il suo ciclo di vita. Engineering è stata assistita nell’operazione da Morgan Stanley & Co. International plc in qualità di advisor finanziario, da Ropes & Gray Studio Legale in qualità di advisor legale e da Alvarez & Marsal per la due diligence operativa e il carve-out.

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