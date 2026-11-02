Energia, Snam compie 85 anni: integrazione è chiave per sovranità

Si è svolto a Roma, presso l’Auditorium Parco della Musica, l’evento con cui Snam ha celebrato i suoi 85 anni di attività. In questa occasione, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, del vicepremier e ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani, del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e dei rappresentati del mondo imprenditoriale italiano, i vertici di Snam hanno ripercorso le tappe dell’impegno del Gruppo al servizio della crescita del Paese e hanno illustrato le direttrici che guideranno le attività nel prossimo futuro. In quest’ottica, la parola chiave per raggiungere la sovranità energetica è ‘integrazione’, come sottolineato dall’ad Scornajenchi nel suo discorso d’apertura: “Crediamo che la sfida non consista nel sostituire una fonte energetica con un’altra, ma nel costruire un sistema nel quale fonti, infrastrutture e tecnologie differenti possano integrarsi, garantendo contemporaneamente sicurezza, sostenibilità e competitività”.