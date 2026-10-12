Bancali usati e nuovi
Italia

Energia, Monti (Assolombarda): “”Ricetta nel breve termine è investire in fonti rinnovabili ed

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Ottobre 2026
Meno di un minuto

“In materia di energia gli investimenti si stanno facendo, soprattutto nelle fonti rinnovabili, che sono quelle nel breve termine che ci permetteranno di rimpiazzare una parte di dipendenza dal gas naturale, che oggi causa i prezzi alti. Importiamo il 95% del nostro gas e il nostro mix energetico è ancora molto, forse troppo dipendente dagli idrocarburi, in particolare dal gas. Quindi la ricetta nel breve termine non può che essere quella di investire nelle rinnovabili e investire in efficienza energetica”. Così Nicola Monti, vicepresidente di Assolombarda, con delega all’Energia, intervistato dalla vicedirettrice Adnkronos Jole Saggese in occasione della diretta sul sito www.adnkronos.com realizzata durante l’Assemblea generale di Assolombarda.

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Ottobre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Formazione, Knowhow.org: a Milano primo knowledge center di rete globale﻿

19 Maggio 2026

I bronzi di San Casciano in mostra al Mann dal 15 febbraio

19 Gennaio 2024

Legambiente plaude all’affidamento della gestione del SIC-ZSC marino al Parco del Circeo,

2 Maggio 2020

Monterotondo, aggredito e ridotto in fin di vita: denunciato il presento autore

21 Ottobre 2021
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno