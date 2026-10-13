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Energia, Monti (Assolombarda): “”Ricetta nel breve termine è investire in fonti rinnovabili ed

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Ottobre 2026
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“In materia di energia gli investimenti si stanno facendo, soprattutto nelle fonti rinnovabili, che sono quelle nel breve termine che ci permetteranno di rimpiazzare una parte di dipendenza dal gas naturale, che oggi causa i prezzi alti. Importiamo il 95% del nostro gas e il nostro mix energetico è ancora molto, forse troppo dipendente dagli idrocarburi, in particolare dal gas. Quindi la ricetta nel breve termine non può che essere quella di investire nelle rinnovabili e investire in efficienza energetica”. Così Nicola Monti, vicepresidente di Assolombarda, con delega all’Energia, intervistato dalla vicedirettrice Adnkronos Jole Saggese in occasione della diretta sul sito www.adnkronos.com realizzata durante l’Assemblea generale di Assolombarda.

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