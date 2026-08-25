Energia, Moles: “Informazione chiara è strumento tutela consumatori”

(Adnkronos) – “In un mercato complesso e in continua evoluzione come quello dell’energia, garantire ai cittadini informazioni chiare, corrette e accessibili è una responsabilità che Acquirente Unico considera parte fondamentale della propria missione istituzionale”. Lo ha detto Giuseppe Moles, amministratore delegato di Acquirente Unico, al Meeting di Rimini.

Secondo Moles, il consumatore è passato da soggetto sostanzialmente passivo a protagonista delle proprie scelte, ma una maggiore libertà richiede anche maggiori strumenti di orientamento. “Il vero obiettivo non è soltanto fornire informazioni, ma renderle comprensibili, accessibili e concretamente utilizzabili”, ha spiegato. L’esperienza di #Facciamoluce, campagna realizzata in occasione del superamento del mercato tutelato, ha confermato l’importanza di una comunicazione autorevole e semplice: “Solo sui canali RAI la campagna è stata vista da 3 milioni di telespettatori”. Una necessità che, ha aggiunto Moles, resta centrale anche in vista dei prossimi cambiamenti del mercato energetico.

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