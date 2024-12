Endless Love, quando torna in prima serata? La decisione di Mediaset sulla soap di successo

Endless Love, quando torna in prima serata? I fans vogliono sapere i nuovi orari. La decisione di Mediaset sulla soap di successo

La programmazione televisiva è sempre in movimento, specialmente durante le festività. Quest’anno, la soap opera turca “Endless Love” si prepara a una pausa significativa. Mediaset ha infatti annunciato un cambio nella programmazione del celebre drama, che interromperà la sua corsa durante il periodo natalizio.

A partire dal 23 dicembre, gli episodi di “Endless Love” non saranno più trasmessi nella consueta fascia pomeridiana né in quella serale. Canale 5 ha scelto di dedicare questo spazio a contenuti speciali natalizi e agli eventi sportivi di grande richiamo. Il 26 dicembre, ad esempio, verrà trasmessa la fiction “Il conte Montecristo”, mentre il 2 gennaio sarà la volta di un atteso match di Supercoppa Italiana. Queste decisioni riflettono la volontà dell’emittente di offrire una programmazione variegata in un periodo di alta visione familiare.

Orari natalizi

Nonostante la pausa, i fan di “Endless Love” non resteranno del tutto a bocca asciutta. Mediaset ha infatti programmato due episodi speciali per il weekend del 28 e 29 dicembre, di trenta minuti ciascuno, in orari diversi. Questi appuntamenti speciali serviranno da traino per il best of natalizio di “Verissimo”, sottolineando l’importanza di “Endless Love” nel palinsesto di Canale 5.

La ripresa della programmazione degli episodi inediti è prevista per giovedì 9 gennaio alle 21:30, mentre per la fascia pomeridiana feriale, gli appassionati dovranno attendere fino al 7 gennaio, con orario dalle 14:10 alle 14:45. La soap opera turca tornerà quindi a essere un punto fermo del daytime di Canale 5, anticipando il popolare talk show “Uomini e donne”.

Le anticipazioni sul finale di stagione hanno già acceso l’interesse dei telespettatori. Kemal sarà protagonista di un gesto eroico per salvare Nihan dalle grinfie dell’ex marito Emir, promettendo momenti di grande intensità emotiva e confermando “Endless Love” come una delle soap più amate dal pubblico italiano.