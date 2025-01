Elodie ha una parente nel mondo della musica e nessuno lo sapeva: ecco chi è

Elodie è super famosa, ma conoscete la sua parente? Anche lei è nel mondo della musica ed è attualmente sotto i riflettori.

Dopo aver chiuso il 2024 arrivando al cinema (dopo l’esperienza da attrice) anche come doppiatrice, prestando la voce in Mufasa a Sarabi, la madre di Simba, Elodie si prepara ad aprire il 2025 partecipando per l’ennesima volta al Festival di Sanremo, concorrendo tra l’altro come una delle favorite alla vittoria finale.

Negli ultimi anni la sua carriera è decollata in diversi settori artistici e sembra che Elodie non abbia nessuna intenzione di smettere di sorprendere: vincere la nota kermesse musicale sarebbe senza dubbio una ciliegina sulla torta del momento magico che sta vivendo a livello lavorativo e personale, nonché un traguardo importantissimo da aggiungere al curriculum.

Staremo a vedere se, effettivamente, sarà proprio Elodie a trionfare sul palco dell’Ariston, ma intanto spunta una parentela “segreta” proprio nel mondo della musica: questa cantante, a quanto pare, fa parte della famiglia di Elodie e la rivelazione è arrivata in diretta televisiva a milioni di spettatori.

Elodie e la parentela misteriosa: la cantante svela il legame al Grande Fratello

I fan saranno rimasti decisamente sorpresi di scoprire che Elodie ha una parentela con Jessica Morlacchi, ex voce dei Gazosa (arrivata al successo praticamente da adolescente, quando aveva solamente 14 anni) e oggi impegnata come concorrente al Grande Fratello. A rivelarlo è stata proprio Jessica, mentre nella casa risuonavano le note del nuovo singolo di Elodie, Black Nirvana.

“Io ed Elodie siamo cugine di secondo grado. I nostri nonni erano fratelli” ha rivelato Jessica, con grande sorpresa di tutti gli spettatori che stavano vedendo la consueta diretta del programma su Mediaset Extra. Fino a questo momento non era noto che le due fossero parenti, anche perché, in ogni caso, la Morlacchi negli ultimi anni è rimasta lontana dal mondo dello spettacolo.

Che magari Elodie non possa andare a trovare Jessica all’interno della casa del reality show? Staremo a vedere, ma intanto in questi giorni la Morlacchi ha più volte parlato di abbandono del programma e, sebbene in tanti ne abbiano apprezzato le qualità in questi mesi, non è escluso che non possa optare per abbandonare il gioco prima che il programma pianifichi per lei qualsiasi tipo di sorpresa.