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Elisa Isoardi rompe il silenzio: “Dispiaciuta per toto-morti, non è mio ma me ne assumo responsabilità”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – “Non era nostra intenzione offendere”. A 24 ore dalla bufera social che l’ha travolta per la pubblicazione di una foto dove sullo sfondo campeggiava un toto-morti con 22 nomi celebri appeso su un muro della redazione di ‘Bar Centrale’, Elisa Isoardi rompe il silenzio e replica, in una storia Instagram, alle polemiche.  

“Cari tutti, dopo una notte insonne e dopo molte lacrime versate – afferma – trovo finalmente la forza di parlare. E lo faccio per dire che sono davvero dispiaciuta per questo incidente che ha involontariamente mancato di rispetto ad amici e personalità della cultura italiana. Purtroppo sono cose che possono accadere nella fretta comunicativa dei social”, scrive la conduttrice. 

“Sicuramente – aggiunge – non era nostra intenzione offendere. Quell’elenco non è stato stilato da me, ma ugualmente me ne assumo interamente la responsabilità. Perché è giusto così. Quindi ora andiamo avanti. Ci vediamo tra poco alle 14 come sempre, a ‘Bar Centrale’ su Rai1”, conclude dando appuntamento alla diretta del suo programma. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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