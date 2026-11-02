Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Elicottero caduto in Bosnia, atterrato a Ciampino il C130 con a bordo le salme dei militari morti

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Novembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – È atterrato poco dopo le 12 all’aeroporto militare di Ciampino il C130 con a bordo le salme dei quattro militari italiani, morti il 29 ottobre nello schianto del Chinook CH-47, precipitato nella zona di Gorica, in Bosnia, durante la missione internazionale Eufor Althea. Ad accogliere i feretri, con i familiari di Simone Ruggia, Claudio Marchesi, Franco Adriano Zecchillo e Laura Procacci, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni e i ministri degli Esteri e della Difesa Antonio Tajani e Guido Crosetto. 

 

La procura di Roma ha disposto l’autopsia sul corpo del sergente Laura Procacci. Per gli altri tre militari morti è già stato eseguito un esame esterno in Bosnia che ha confermato il decesso per schiacciamento in seguito all’impatto. Una volta rientrate le salme, l’autopsia sulla donna appartenente al Corpo Militare volontario della Croce Rossa, morta dopo essere stata trasferita in ospedale, verrà eseguita al policlinico di Tor Vergata. Nell’inchiesta coordinata dal pm Francesco Saverio Musolino si procede per le ipotesi di disastro, omicidio e lesioni colposi. I sopravvissuti sono stati già ascoltati dagli investigatori arrivati sul posto e potrebbero poi essere risentiti dagli inquirenti quando le condizioni lo consentiranno. 

Al momento l’ipotesi più accreditata è che all’origine dell’incidente possa esserci stata un’avaria al mezzo ma per fare chiarezza verrà disposta una consulenza tecnica. Sull’incidente indaga anche la procura militare di Roma che procede per il reato di perdita colposa a carico di ignoti. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Novembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Talmelli (Europa Uomo): “Uomini soli davanti alla diagnosi di tumore alla prostata”

7 Ottobre 2026

Viminale, stop a Schengen con la Spagna prorogato per altri 15 giorni

31 Agosto 2026

Uccide il padre a bastonate, omicidio ad Arzachena nella notte

28 Dicembre 2023

L’Inter stecca la prima, 2-2 sul campo del Genoa

17 Agosto 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno