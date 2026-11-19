(Adnkronos) –

Fratelli d’Italia si conferma primo partito attestandosi al 28% sia nell’ipotesi che fosse Elly Schlein candidata a Palazzo Chigi per il centrosinistra sia in quella in cui fosse Giuseppe Conte. Segue il Pd al 21% con Schlein e al 18% (-3%) con Conte. È quanto emerge dal sondaggio dell’istituto Noto per ‘Porta a Porta’, sulle intenzioni di voto degli italiani.

Movimento 5 Stelle, invece, si attesterebbe al 14,5% con Conte alla giuda del campo largo e scenderebbe al 10% (-4,5%) se fosse la Schlein il leader. Forza Italia è al 6,9% con Conte e al 6,6% con Schlein. Futuro nazionale (Vannacci) sarebbe al 6,2% con Schlein candidata e al 5,8% con Conte leader, la Lega è al 6,5% con Schlein e al 6% con conte. Alleanza Verdi e Sinistra è al 6,5% con Schlein e al 6,2% con Conte. Azione-Spazio pubblico è al 3,5% in entrambi i casi, Italia Viva sarebbe al 2,8% con la Schlein e al 2% con Conte leader.

Secondo il sondaggio Noi moderati sarebbe all’1,6% con Schlein e all’1,7% con Conte. L’Udc sarebbe all1,1% in ogni caso, Progetto civico-Avanti Psi è all’1,3% con Schlein e all’1,2% con Conte. Più Europa sarebbe all’1% comunque come Sud chiama Nord (Cateno De Luca) anch’esso all’1%. Infine La lista ‘Uno più uno’ (Ruffini-Gabrielli) si attesterebbe allo 0,5% con Schlein e allo 0,4% con Conte mentre i Liberaldemocratici (Marattin) sarebbero allo 0,4%. In generale, il centrodestra è al 45,2% con Schlein e al 45,1% con Conte, mentre il campo largo sarebbe al 43,3% con Conte Leader e al 43,1% con Schlein. La stima dell’affluenza è al 63% con Conte e al 61% con Schlein.

—

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)