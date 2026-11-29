(Adnkronos) – Pedro Sanchez sconfitto nelle elezioni politica in Spagna e Donald Trump esulta. “Ha perso? Oh, è un’ottima cosa. Ha fatto un lavoro terribile. Si merita di perdere”, dice il presidente degi Stati Uniti rispondendo a una domanda dell’Adnkronos sull’esito del voto in Spagna e commentando i risultati, che certificano la vittoria del Partito Popolare, destinato a formare il nuovo governo con Vox. “La Spagna non se la passa molto bene in questo momento”, dice ancora Trump.

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