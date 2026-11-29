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Alberto Nunez Feijoo si avvia a diventare il nuovo primo ministro della Spagna dopo la vittoria alle elezioni politiche del 29 novembre 2026. Il leader del Partito popolare festeggia il successo e la maggioranza assoluta con l’alleanza con Vox. Battuto il Partito socialista del premier uscente Pedro Sanchez.

Poco incline alla retorica e forte di una lunga esperienza amministrativa, il 65enne Feijoo, galiziano di Ourense, è alla guida del Partito Popolare (Pp) dal 2022 e ora conquista la Moncloa, un obiettivo inseguito da quando ha lasciato la presidenza della Xunta de Galicia, dopo 13 anni alla guida della regione, per assumere la leadership nazionale del Partito.

Nato il 10 settembre del 1961 nel paesino di Os Pearesm, laureato in Giurisprudenza a Santiago de Compostela, ha iniziato la carriera nella pubblica amministrazione prima di entrare in politica. Dopo i primi incarichi nella Xunta de Galicia, Feijoo è poi arrivato a Madrid durante il governo di Jose Maria Aznar, quando ha guidato prima l’Insalud e poi Correos.

Nel 2009 è diventato il presidente della Xunta de Galicia, incarico mantenuto per quattro legislature consecutive. E’ stato proprio il lungo ‘regno’ galiziano a permettergli di costruirsi un profilo di amministratore pragmatico e di consolidare la sua posizione all’interno del Pp. Nel 2022, dopo la crisi della leadership di Pablo Casado, ha accettato di lasciare la politica regionale per assumere la guida del partito. Al congresso di Siviglia dell’aprile di quell’anno è stato eletto presidente del Pp con il 98,3% dei voti dei delegati.

La prima grande prova nazionale è arrivata per Feijoo alle elezioni generali del luglio 2023. Il Pp è risultato il partito più votato con il 33% dei consensi e 137 seggi, ma Feijoo non è riuscito a trasformare il risultato in una maggioranza parlamentare. Il tentativo di formare un governo non è andato a buon fine e Sanchez è tornato alla Moncloa. Da allora Feijoo ha costruito la sua opposizione attorno alla promessa di un cambio di governo e alla denuncia delle difficoltà della maggioranza socialista. Il suo stile resta quello di un leader poco incline all’esposizione personale e alla spettacolarizzazione della politica, un tratto che gli è valsa l’accusa di essere un politico ‘grigio’. Feijoo ha invece rivendicato serietà e capacità di amministrare come caratteristiche necessarie per un capo di governo.

Il rapporto con Vox è uno dei nodi della sua sfida per la Moncloa. Il Pp si avvia a governare con il partito di Santiago Abascal. La casa è stato uno dei temi della campagna elettorale. Feijoo ha indicato nella costruzione di un milione di abitazioni la principale risposta del Pp alla crisi abitativa. Nel corso dell’ultimo dibattito, il leader del Pp ha puntato il dito contro Sanchez sostenendo che in Spagna si verificano “15.000 occupazioni illegali all’anno” e ha accusato il governo del socialista di aver dimostrato “molta ipocrisia e di aver realizzato poche abitazioni”. Feijoo ha sostenuto inoltre che “nove abitazioni su dieci in Spagna appartengono a piccoli proprietari” e che gli appartamenti destinati agli affitti turistici rappresentano appena l’1% del totale.

Nonostante la sua continua ricerca del ‘low profile’, non sono mancati gli episodi controversi nella sua carriera. Tra questi, il caso delle fotografie scattate nel 1995 che lo ritraggono a bordo di uno yacht insieme a Marcial Dorado, noto narcotrafficante galiziano. Pubblicate per la prima volta nel 2013, le immagini sono state rilanciate più volte da socialisti e sinistra nel corso delle campagne elettorali. Feijoo ha sempre sostenuto di conoscere Dorado solo superficialmente e di non essere stato a conoscenza delle sue attività criminali. Più di recente, lo scorso giugno, Feijoo è tornato a far discutere per la sua conoscenza dell’inglese durante un’intervista televisiva a El Hormiguero, il popolare programma condotto da Pablo Motos. Il leader del Pp ha ammesso di aver rinunciato a studiare la lingua e di affidarsi direttamente alla tecnologia del proprio smartphone per le traduzioni.

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