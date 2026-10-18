Elezioni in Israele, Trump sostiene Netanyahu: “E’ diventato più forte”

(Adnkronos) –

Il presidente americano Donald Trump ha annunciato il suo “totale e completo sostegno” al premier israeliano Benjamin Netanyahu in vista delle elezioni in Israele, in programma martedì 27 ottobre. In un lungo post su Truth Social, il tycoon ha definito Netanyahu “un grande primo ministro combattente e un partner ancora più importante per la pace” nella lotta contro l’Iran. “Bibi Netanyahu è stato forte, coraggioso e brillante di fronte a un’enorme opposizione, anche all’interno dello stesso Israele”, ha scritto Trump, sottolineando che il premier israeliano “non si è piegato sotto la pressione, ma è diventato ancora più forte”. “Questo è il tipo di partner che gli Stati Uniti d’America chiedono a Israele – ha aggiunto – Bibi Netanyahu non vi deluderà mai!”.

Trump ha inoltre avvertito che, se Israele dovesse avere un leader diverso da Netanyahu, gli Stati Uniti potrebbero essere costretti ad affrontare da soli la minaccia iraniana. “Se Israele avrà il leader sbagliato, ovvero chiunque non sia Bibi, l’America dovrà fare questo lavoro da sola, e non sono propenso a farlo”, ha affermato il presidente americano. Secondo Trump, l’Iran è stato “sistematicamente distrutto, sia militarmente che finanziariamente”, ma se Teheran non cambierà rapidamente atteggiamento, Washington “finirà presto il lavoro”.

Netanyahu ha ringraziato Trump per il sostegno alla sua candidatura. “Grazie per l’enorme sostegno e la collaborazione. Insieme porteremo a termine la missione!”, ha scritto Netanyahu su X, poco dopo l’annuncio del numero 1 della Casa Bianca. Il messaggio è accompagnato da un video che raccoglie diversi interventi nei quali il presidente americano elogia Netanyahu.

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