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Elena Sofia Ricci: “Faccio fatica a perdonare chi ha abusato di me a 12 anni”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – “Faccio un po’ fatica a perdonare chi ha abusato di me quando avevo 12 anni”. Così Elena Sofia Ricci ha risposto alla domanda se fosse riuscita a perdonare chi nella vita le ha fatto del male. Ospite da Francesca Fialdini a ‘Da noi… a ruota libera’, in onda ieri su Rai1, l’attrice ha parlato del perdono e della difficoltà di fare i conti con le proprie ferite: “La cosa più difficile è perdonare se stessi. Ci siamo passati in tanti, magari abbiamo avuto delle situazioni difficili, delle ferite. Quando qualcuno ti fa del male, quella cosa riguarda te, ma anche chi ti ha fatto del male. Se riesci a vedere quella ferita e a empatizzare, allora forse riesci anche a perdonare quella persona”.  

“Continuo a farci fatica perché la violenza è una cosa inaccettabile, a qualsiasi età. Sicuramente è coinvolta una patologia dall’altra parte, ma resta faticoso”. Ricci ha spiegato di avere difficoltà soprattutto nel perdonare se stessa: “Per non aver saputo prima dire quello che sentivo, quello che provavo, senza essere ruvida, sgarbata. Ma sono sulla buona strada, credo”. Infine, il suo consiglio per il perdono: “Siamo tutti esseri umani, imperfetti. Forse lo dobbiamo a tutti”.  

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