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Elena Sofia Ricci difende Barbara d’Urso: “Il marito le impediva di lavorare, ha lottato per essere libera”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – È un ricordo intimo e inaspettato quello che Elena Sofia Ricci ha condiviso a ‘Tv Talk’ su Barbara d’Urso. Un ricordo che nasce da fatti avvenuti diversi anni fa, quando la conduttrice non era ancora diventata il volto di Mediaset perché il marito, secondo quanto racconta l’attrice, non le permetteva nemmeno di lavorare.  

Ospite in collegamento a Tv Talk, Elena Sofia Ricci ha ricordato il forte legame con la conduttrice, maturato da un’amicizia lunga decenni: “Ci conosciamo da 40 anni. Io ricordo molto bene Barbara quando il marito le impediva di lavorare. Qualsiasi cosa venga detta su di lei io non sto manco a sentirla, per me è stata quella ragazza che non poteva nemmeno lavorare”, ha ricordato. 

 

 

Una donna che è stata un esempio da seguire e ammirare per Ricci: “Si è data molto da fare per riuscire a lavorare. L’ha fatto come voleva lei, non giudica nella maniera più assoluta quello che ha fatto. Ha lottato per essere libera, per emanciparsi e per poter avere il diritto a lavorare. E con questo chiudo”.  

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