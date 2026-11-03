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Eicma, Salvini: “Numeri eccellenti alla faccia di Bruxelles che ci vorrebbe a piedi”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Novembre 2026
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(Adnkronos) – “È un orgoglio avere la fiera più importante al mondo sulle due ruote. Numeri eccellenti, una fiera che sta crescendo, centinaia di migliaia di visitatori e soprattutto centinaia di migliaia di posti di lavoro. Alla faccia di qualcuno che a Bruxelles, nel nome dell’ideologia pseudo green, ci vorrebbe tutti a piedi o in monopattino”. Lo ha detto il ministro a Infrastrutture e Trasporti e vicepremier, Matteo Salvini, all’inaugurazione dell’Eicma, a Milano. 

“L’Italia è un brand, un esempio di innovazione, di sostenibilità vera a livello mondiale – ha aggiunto -. È il salone dei record. Da ministro dei Trasporti spero che vengano tanti ragazzi”. 

Salvini si è detto “contento” perché “stiamo investendo decine di milioni di euro per cambiare i guardrail, mettendo i guardrail salvavita per gli automobilisti, per i motociclisti, per evitare l’effetto ghigliottina. Quindi anche sul fronte sicurezza stiamo cercando di fare il nostro”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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