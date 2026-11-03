Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Eicma, Magri: “Ci aspettiamo più grande evento di sempre”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Novembre 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – “Sarà un’edizione record: dieci padiglioni, raddoppiando l’area espositiva rispetto al 2021. 765 brand, 2.120 brand, il 70% dall’estero. Un’edizione che si preannuncia di successo, le vendite della biglietteria vanno molto bene. Ci aspettiamo un grande evento, forse il più grande di sempre”. Lo ha detto l’ad di Eicma, Paolo Magri, a margine dell’inaugurazione della manifestazione. 

Durante questa edizione del salone delle due ruote ci sarà anche una mostra sulla Moto Gp: “È stato un lavoro che i ragazzi di Ancma hanno fatto in maniera egregia. Probabilmente il più difficile che abbia visto qui dentro. È molto bella” ha concluso. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Novembre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Ponte sullo Stretto di Messina, “inizio lavori nell’estate 2024”

15 Febbraio 2024

Dopo Harry e Meghan anche Sarah Ferguson torna a Londra: rivelerà la sua verità sul caso Epstein?

2 Settembre 2026
terremoto

Scossa di terremoto ai Castelli Romani

6 Dicembre 2022

Pirlo non sarà ct per il ‘caso Russia’ e Mosca lo consola: “Italia ingrata”

27 Luglio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno