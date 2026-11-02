Educazione, Gabrielli (Polizia Postale): “Avvicinare generazioni e sviluppare regole condivise in

“Bisogna avvicinare le generazioni e lo si fa attraverso l’acquisizione di competenze, con strumenti digitali che permettono di essere più vicini e consapevoli dell’utilizzo che ne fanno i ragazzi. Occorrono poi alcune regole, che passano anche da decisioni politiche condivise – precisa – a livello europeo”. Così Ivano Gabrielli, Direttore del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, agli Stati generali dell’educazione e della prevenzione, organizzati alla Camera dei Deputati su iniziativa dell’On. Enzo Amich. Nel corso dell’iniziativa è stato presentato il documentario “Oltre la medaglia” dell’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio giovanile. Si tratta di un documentario che dà voce ai campioni per parlare ai giovani.