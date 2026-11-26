Venticinque minuti di formazione possono incidere sulla conoscenza dei mercati e modificare il modo in cui si valutano le opportunità di investimento. È quanto emerge dai primi risultati di una ricerca condotta da Aief – Associazione Italiana Educatori Finanziari, Università di Parma e Istituto di Neuroscienze del Cnr, presentati al Senato della Repubblica durante l’incontro “Educare alle scelte finanziarie: dalla ricerca ai cittadini”, su iniziativa del senatore Dario Damiani.