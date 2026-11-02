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Educazione, Di Paola (Coni): “Nostri allenatori diventano maestri di vita”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Novembre 2026
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“I nostri istruttori e allenatori diventano dei maestri di vita. Per noi è fondamentale dare loro gli strumenti per insegnare e formare in maniera corretta i nostri ragazzi e le nuove generazioni”. È quanto affermato da Marco Di Paola, Vicepresidente del Coni – Comitato olimpico nazionale italiano, intervenendo agli Stati generali dell’educazione e della prevenzione, organizzati alla Camera dei Deputati su iniziativa dell’On. Enzo Amich.

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