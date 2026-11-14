Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Economia sociale, Acquaroli: “Nelle Marche una legge per sostenere cooperazione e Terzo settore”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Novembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Abbiamo lavorato tantissimo nella scorsa legislatura con l’inserimento per la prima volta dell’economia sociale e della cooperazione nella programmazione europea”. Così Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche, intervenendo al Festival dell’Economia Sociale di Forlì. Un percorso proseguito con l’approvazione, nell’agosto 2025, di una legge regionale che punta a valorizzare il ruolo della cooperazione e del Terzo settore come strumenti di sviluppo dei territori. “L’idea è quella di comprendere e far vivere l’economia sociale e la cooperazione del Terzo settore come uno strumento di crescita alternativo, che guardi ai territori più periferici e ad alcuni ambiti che possono andare in difficoltà a causa delle trasformazioni dell’economia e della società”. Per Acquaroli le Marche possono contare su una tradizione importante, soprattutto nei servizi alla persona e nell’agricoltura, ma occorre guardare avanti: “Non bisogna limitarsi a quello che già c’è, dobbiamo costruire nuove opportunità”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Novembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Astrotarocchi

Astrotarocchi  27 Febbraio 2026

26 Febbraio 2026

Doppietta Kane e rimonta sul Congo, Inghilterra agli ottavi

1 Luglio 2026

Un distretto che fonde tecnologia e colore, Hisense presenta ‘The colorful district’﻿

21 Aprile 2026

Acqua: Pastorello (Acea): “Nell’area euromediterranea gap da 1.200 mld e 28 milioni di posti di lavoro”

29 Settembre 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno