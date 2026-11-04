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Ecomondo, Ermeti: “Dal 1997 una manifestazione che ha anticipato i tempi”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Novembre 2026
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(Adnkronos) – “Ecomondo è sempre stata, fin dalla sua origine, dal 1997, una manifestazione anticipatrice dei tempi”. Così Maurizio Renzo Ermeti, presidente del consiglio di amministrazione di Italian Exhibition Group, descrive il percorso della manifestazione, arrivata alla 29ª edizione e in corso alla Fiera di Rimini fino a venerdì 6 novembre. Una crescita che, secondo Ermeti, ha accompagnato lo sviluppo dell’attenzione verso la sostenibilità e l’economia circolare, contribuendo anche al rafforzamento del ruolo italiano in questi settori. “Ha contribuito di fatto a far sì che l’Italia diventasse veramente un paese importante in questo tema”, sottolinea, evidenziando il valore di una manifestazione che oggi rappresenta un punto di incontro per imprese, istituzioni e operatori del settore, anche a livello internazionale. 

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