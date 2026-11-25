(Adnkronos) – E.On, tra i principali operatori energetici in Italia, rafforza la propria presenza sul territorio veneto con l’apertura del nuovo Punto di Noale. Il nuovo Punto nasce per offrire assistenza diretta e consulenza personalizzata a famiglie e imprese, accompagnandole nelle proprie scelte energetiche e aiutandole a individuare le soluzioni più adatte alle loro esigenze, con particolare attenzione all’efficienza, alla consapevolezza dei consumi e al risparmio.

Presso il Punto, i clienti potranno ricevere informazioni e assistenza su un’ampia gamma di soluzioni, con il supporto di una consulenza specializzata. Il portafoglio comprende offerte luce e gas, impianti fotovoltaici, soluzioni per il riscaldamento e il raffrescamento domestico e sistemi di ricarica per veicoli elettrici.

L’apertura di Noale rafforza l’impegno di E.ON per rendere l’energia sempre più accessibile e semplice da gestire, in coerenza con il programma “Risparmia le Energie”, che riunisce offerte, soluzioni per l’efficienza, strumenti digitali e servizi di consulenza con un obiettivo comune: aiutare le persone a risparmiare non solo energia e denaro, ma anche tempo e fatica.

In un contesto in cui l’energia rappresenta una voce sempre più rilevante per famiglie e imprese, poter contare su un supporto diretto sul territorio assume un valore ancora maggiore. I Punti E.On rappresentano infatti luoghi di ascolto e confronto, dove ricevere supporto per comprendere meglio i propri consumi, orientarsi tra le diverse opportunità di risparmio e scegliere le soluzioni energetiche più adatte alle proprie necessità. Il legame con il territorio passa anche attraverso la vicinanza alle realtà che ogni giorno animano la comunità. A Noale, E.On ha scelto di sostenere Calcio Badoere e Asd Union Dese, contribuendo alla realizzazione delle divise delle due società sportive locali.

”Con l’apertura del nuovo Punto di Noale rafforziamo la nostra vicinanza al territorio, offrendo a famiglie e imprese un supporto concreto per comprendere e gestire meglio i propri consumi e individuare le soluzioni più adatte alle loro esigenze. È un impegno che portiamo avanti anche attraverso ‘Risparmia le Energie’, con l’obiettivo di aiutare le persone a risparmiare energia, denaro, tempo e fatica e rendere la gestione dell’energia più semplice e consapevole” ha commentato Annette Peters, Chief Commercial Officer e Board Member di E.On Italia.

Il nuovo spazio è stato inaugurato alla presenza del sindaco Stefano Sorino e dell’assessore al Commercio Claudio Manente, con la benedizione impartita da don Sandro Dalle Fratte prima del taglio del nastro. Accanto al nuovo Punto in via Guecello Tempesta 63C, l’azienda mette a disposizione numerosi strumenti di contatto, tra cui il call center, l’Area Riservata sul sito e l’App E.On. Quest’ultima consente non solo di gestire contratti, leggere bollette, effettuare pagamenti e inviare autoletture, ma anche di monitorare i propri consumi in modo semplice, permettendo agli utenti di avere maggiore consapevolezza e controllo delle proprie abitudini energetiche.

Un approccio che trova riscontro anche nel riconoscimento ottenuto da E.ON tra le migliori aziende nell’“Italy’s Best Customer Service 2026/2027”, la classifica annuale sviluppata da Corriere della Sera in collaborazione con Statista. In particolare, E.On si è distinta nella categoria “Servizi alla persona & Servizi generali – Fornitori di gas (online)”, sulla base di un’indagine che ha raccolto oltre 300.000 valutazioni degli utenti e che ha preso in esame aspetti quali qualità della comunicazione, competenza del customer service, orientamento al cliente e disponibilità del servizio.

Con questa nuova apertura E.On consolida la propria presenza sul territorio e conferma il proprio impegno nell’accompagnare famiglie e imprese verso una gestione dell’energia più efficiente, consapevole e conveniente, attraverso un modello che integra soluzioni innovative, strumenti digitali e consulenza sul territorio. E.On è un player internazionale dell’energia a capitale privato, con circa 78.000 dipendenti e 47 milioni di clienti nel mondo e con sede in Germania, a Essen. Tra i principali operatori europei di reti e infrastrutture energetiche, E.ON si pone come playmaker della transizione energetica in Europa, con una strategia fondata su crescita, sostenibilità e digitalizzazione.

In Italia E.On è protagonista del cambiamento verso una nuova energia, più indipendente e decentralizzata, e promuove uno sviluppo sostenibile a livello economico, sociale e ambientale a beneficio delle generazioni di oggi e domani. Per questo fornisce a oltre 1 milione di clienti tra residenziali, imprese e pubbliche amministrazioni una proposta completa di soluzioni e servizi per rendere più efficienti ed energeticamente indipendenti abitazioni, condomini e aziende.

—

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)