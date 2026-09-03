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E’ morto a 78 anni Fabio Mussi, dirigente di Sinistra Italiana Avs e ministro del governo Prodi

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Settembre 2026
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(Adnkronos) – E’ morto nella notte tra mercoledì e giovedì, all’ospedale Sant’Eugenio di Roma, Fabio Mussi. L’ex ministro del governo Prodi, esponente storico della sinistra, attualmente dirigente di Sinistra Italiana Avs, aveva 78 anni ed era nato a Piombino (Livorno) il 22 gennaio 1948 Lo rende noto Avs.  

Giovanissimo entrò a far parte del Comitato Centrale del Pci, di cui poi fu parlamentare dal 1992 al 2008 (Pds, Ds). Capogruppo dei deputati del Pds-Ulivo nel 1996 e poi nel 2001 vicepresidente della Camera dei deputati.  

Vicedirettore di Rinascita e poi condirettore de L’Unità. Non aderisce al Pd, e contribuisce alla nascita prima di Sel e poi di Sinistra Italiana. Nelle prossime ore saranno resi noti dalla famiglia i particolari per potergli dare un ultimo saluto. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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