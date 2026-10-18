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E’ morta Christiana Ruggeri, la giornalista del Tg2 aveva 57 anni

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – E’ morta la giornalista Rai Christiana Ruggeri, era nata a Roma il 28 gennaio 1969. Caporedattrice della redazione Scienze del Tg2, scrittrice, autrice di saggi, a febbraio scorso aveva pubblicato una biografia di Ferdinand Porsche. Grande appassionata di fotografia, per molti anni impegnata nella redazione Esteri del Tg2, dove aveva curato numerosi reportage, è stata anche conduttrice del telegiornale.  

“Unirai Figec – si legge in una nota – partecipa al dolore della redazione del Tg2 ed esprime con commozione vicinanza e sentimenti di cordoglio alla famiglia della collega e in particolare alla sua amatissima figlia. Addolorati ricordiamo la sua grande passione per il sociale, l’amore intenso per gli animali, il suo forte legame con il Friuli Venezia Giulia, regione alla quale aveva dedicato di recente una puntata di Tg2 Dossier per i 50 anni dal terremoto”. 

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