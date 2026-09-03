È morta Carla Jeffery, star della saga Disney ‘Zombies’: aveva 33 anni

(Adnkronos) –

E’ morta all’età di 33 anni Carla Jeffery, attrice statunitense conosciuta soprattutto per aver interpretato Bree nella saga Disney ‘Zombies’. Il decesso è avvenuto martedì 1 settembre. A comunicare la notizia della scomparsa è stata Alexanders Talent Management, la società che la rappresentava.

“È con profonda tristezza che condividiamo la scomparsa della nostra amata Carla Jeffery”, si legge in una dichiarazione pubblicata sui suoi canali social, ricordando l’attrice entrata nell’agenzia all’età di 12 anni e seguita per oltre due decenni. Al momento, le cause della morte non sono state rese note.

Nata il 10 luglio 1993 a Houston, in Texas, Jeffery aveva iniziato a lavorare come attrice da giovanissima. Nel corso della sua carriera aveva preso parte a produzioni televisive e cinematografiche come “L’amore si fa largo”, “Miss Guided”, “Lie to Me”, “Southland”, “Curb Your Enthusiasm”, “Men of a Certain Age”, “Good Luck Charlie”, “Shake It Up”, “Buona fortuna Charlie” e “A tutto ritmo”.

Il successo presso il grande pubblico era arrivato con i film tv della serie “Zombies”, nella quale interpretava Bree, una cheerleader della Seabrook High e una delle migliori amiche della protagonista Addison, interpretata da Meg Donnelly. Jeffery aveva recitato nei film “Zombies” (2018), “Zombies 2” (2020) e “Zombies 3” (2022), tornando poi a dare voce al personaggio nella serie animata “Zombies: The Re-Animated Series”, uscita nel 2024. Tra gli altri lavori figurano inoltre “Scream Queens”, “American Vandal”, “Uncle Buck”, “Girl on the Edge”, “Teacher of the Year”, “Puzzled” e “Spider-Man”.

La società di management che la rappresentava ha ricordato Jeffery non soltanto come attrice, ma come una persona considerata parte della propria famiglia professionale, chiedendo al pubblico di rispettare la privacy dei familiari e delle persone a lei vicine.

Tra i messaggi di cordoglio anche quello di Milo Manheim, collega di Jeffery nei film di ‘Zombies’. L’attore ha ricordato l’amica sui social definendola “la persona più dolce, gentile e amorevole” e condividendo un video di una sua partecipazione a “iCarly”. “Grazie per aver portato così tanta gioia”, ha scritto Manheim nel suo tributo. (di Paolo Martini)

—

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)