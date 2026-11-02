Due bombe carta esplose a Roma, il video dei danni nel palazzo di via del Casal Bruciato

Due bombe carta sono esplose nella notte a distanza di 20 minuti una dall’altra all’interno di due palazzi a Roma. La prima intorno all’una è deflagrata nell’androne di una palazzina al civico 53 di via di Casal Bruciato. L’esplosione, come si vede dalle immagini, ha danneggiato la vetrata del portone d’ingresso e tutte le vetrate presenti: nessuno è rimasto ferito.