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Due bombe carta esplose a Roma, il video dei danni nel palazzo di via del Casal Bruciato

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Novembre 2026
Meno di un minuto

Due bombe carta sono esplose nella notte a distanza di 20 minuti una dall’altra all’interno di due palazzi a Roma. La prima intorno all’una è deflagrata nell’androne di una palazzina al civico 53 di via di Casal Bruciato. L’esplosione, come si vede dalle immagini, ha danneggiato la vetrata del portone d’ingresso e tutte le vetrate presenti: nessuno è rimasto ferito.

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