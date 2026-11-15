Dramma in montagna, 43enne muore colto da malore sul Monte Ceva: con lui c’era il figlio di 7 anni

(Adnkronos) – Tragedia sul Monte Ceva, cima della catena orientale dei Colli Euganei. Un uomo di 43 anni mentre stava camminando lungo il sentiero 29 è stato colto da malore ed è caduto a terra. Assieme a lui si trovava il figlio di 7 anni. Alcune passanti accorgendosi dell’accaduto hanno lanciato l’allarme quando erano circa le 14.

Sul posto sono arrivati otto tecnici del Soccorso alpino di Padova che hanno affiancato nelle operazioni il tecnico di elisoccorso e l’equipe sanitaria dell’elicottero di Padova emergenza sopraggiunti nel frattempo. I soccorritori hanno messo in atto le manovre di rianimazione, ma purtroppo a nulla sono valsi i tentativi e il medico ha solamente potuto constatare il decesso del 43enne padovano. Il corpo dell’uomo è stato quindi recuperato dall’eliambulanza ed è stato trasportato a valle, per essere affidato al carro funebre.

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