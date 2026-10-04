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Dramma a Pescara, pullman travolge pedone nel terminal bus: morta una donna

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – Tragedia questa mattina nell’area del terminal bus a Pescara, dove una donna è morta dopo essere stata investita da un pullman extraurbano. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, coordinati dal comandante Danilo Palestini, insieme al personale del 118 e ai vigili del fuoco.  

I soccorritori hanno prestato assistenza, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. La polizia locale è ora impegnata nella ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente e nell’accertamento delle eventuali responsabilità. 

Gli agenti stanno eseguendo i rilievi nell’area del terminal e hanno già acquisito le ﻿immagini disponibili, che saranno analizzate per ricostruire quanto accaduto. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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