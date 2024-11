Dove vive Mara Venier, la casa da sogno con vista mozzafiato su Roma

La casa della conduttrice del talk di Rai Uno, Domenica In, Mara Venier: vista mozzafiato sulla Capitale, un sogno.

Mara Venier, conosciuta affettuosamente come la “Signora della Domenica”, continua a regnare sovrana nel cuore degli italiani grazie alla sua storica conduzione di Domenica In su Rai 1.

La sua presenza televisiva, iniziata negli anni Novanta e proseguita per tredici stagioni, non ha mai smesso di riscuotere successo, confermando Mara come una delle conduttrici più amate del panorama italiano. Con oltre due milioni di follower su Instagram, la Venier si è guadagnata un posto speciale nell’affetto del pubblico che segue con interesse non solo il suo lavoro in televisione ma anche i momenti della sua vita privata.

La casa di Mara Venier a Roma

La vita domestica di Mara Venier si svolge nel cuore pulsante di Roma, dove vive insieme al marito Nicola Carraro. La loro abitazione offre una vista mozzafiato sull’Altare della Patria a Piazza Venezia, uno scenario che pochi possono vantare nella Capitale. Attraverso i social network, Mara ha spesso condiviso scatti e video che ritraggono angoli e dettagli dell’appartamento, permettendo ai fan di scoprire curiosità e particolarità dell’arredamento che riflettono il gusto e la personalità della conduttrice.

L’appartamento romano si distingue per gli ampi spazi luminosi caratterizzati da un doppio salone accogliente dove comfort ed eleganza si fondono armoniosamente. Tra poster iconici di Marilyn Monroe, vasi pregiati di Venini e numerose fotografie personali, ogni elemento contribuisce a creare un ambiente caldo ed accogliente. Al centro dell’abitazione troneggia una grande terrazza panoramica che offre una vista senza eguali sui monumenti storici della città eterna.

Il terrazzo rappresenta senza dubbio l’elemento più suggestivo dell’abitazione. Da questo spazio all’aperto Mara può godere quotidianamente dello splendido panorama romano che abbraccia l’Altare della Patria fino ai Fori Imperiali. Questo angolo speciale testimonia l’amore profondo che lega la conduttrice alla città di Roma, diventando luogo prediletto per momenti di relax e convivialità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

La casa nasconde anche dettagli sorprendenti come il manichino vestito da maggiordomo posizionato all’ingresso o la lampada a forma di corno portafortuna, elementi questi che rivelano un lato giocoso ma anche superstizioso della personalità di Mara. Tra gli oggetti d’arte spicca poi un autoritratto pop realizzato dall’artista Marco Lodola che ritrae la conduttrice in chiave moderna accanto ad un simbolo napoletano contro il malocchio; dimostrando ancora una volta come arte e credenze popolari possano convivere armoniosamente sotto lo stesso tetto.