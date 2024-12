Dove vive Jovanotti, casa da sogno sulle colline della sua Toscana

Dove vive Jovanotti? l’artista vive con la famiglia in una casa da sogno sulle colline della sua Toscana. Il posto del cuore di Lorenzo

Nel cuore pulsante della musica italiana, tra le note che hanno segnato generazioni e i ritmi che hanno fatto ballare milioni di persone, si nasconde la vita privata di uno degli artisti più amati del panorama nazionale: Jovanotti. Con una carriera iniziata nei primi anni ’90 e un repertorio che spazia dal rap al pop, passando per reggae e musica elettronica, Jovanotti ha saputo reinventarsi continuamente, rimanendo sempre fedele alla sua essenza.

Ma chi è Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, lontano dai riflettori? E dove trova rifugio l’anima creativa di questo artista poliedrico? La risposta si trova nelle dolci colline toscane, precisamente nel comune di Cortona (Arezzo), dove Jovanotti ha scelto di stabilire il suo nido familiare. Un luogo incantato che sembra essere stato disegnato appositamente per accogliere la sua vivace personalità.

Una scelta di vita lontano dal caos

La decisione di abbandonare il caos delle metropoli come Milano e New York non è stata casuale. La Toscana con i suoi paesaggi da cartolina – uliveti a perdita d’occhio, vigneti rigogliosi e borghi medievali – offre quel senso di pace indispensabile a chiunque desideri immergersi nella creatività. E proprio qui, sul punto più alto della città di Cortona, sorge la dimora dei sogni di Jovanotti: una casa che è molto più di un semplice luogo in cui vivere; è un tempio dedicato all’arte sotto tutte le sue forme.

Varcando la soglia dell’abitazione si viene immediatamente avvolti da un’atmosfera calda ed accogliente. Il salotto rivela il carattere eclettico del proprietario: colori vivaci dominano la scena grazie a divani imbottiti e cuscini sgargianti; le pareti sono decorate con opere d’arte contemporanea e adesivi pop art che raccontano storie fatte d’immaginazione e ribellione. Al centro troneggia un caminetto classico ma circondato da una carta da parati esotica che evoca scenari lontani.

Non meno importante è la presenza costante della musica in ogni angolo della casa. Strumenti musicali disseminati qua e là testimoniano non solo la professione ma anche la passione viscerale dell’artista per le melodie capaci di emozionare l’animo umano. Questo amore per gli accordi si intreccia perfettamente con quello per gli animali domestici; gatti e cani sono parte integrante della famiglia Cherubini contribuendo a rendere l’ambiente ancora più caloroso ed inclusivo.

Il giardino rappresenta forse il cuore pulsante dell’intera proprietà: uno spazio verde immerso nella natura dove relax ed estetica convivono armoniosamente. Qui alberelli da frutto fanno capolino tra fioriture stagionalmente variopinte mentre piante rampicanti decorano elegantemente le ringhiere circostanti creando piccoli angoli segreti ideali per momenti di riflessione e ispirazione.