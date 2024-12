Dove vive Amadeus: casa da sogno nel cuore di Milano per il conduttore

Dove vive Amadeus: il conduttore vive in una casa da sogno nel cuore di Milano, insieme alla moglie Giovanna e al figlio José

Nel panorama televisivo italiano, poche figure sono tanto amate e riconosciute quanto Amadeus, al secolo Amedeo Umberto Rita Sebastiani. Il suo trasferimento da Rai a Discovery ha fatto molto parlare, ma ciò che continua a suscitare grande interesse è la sua vita privata, in particolare l’incredibile abitazione milanese dove risiede con la sua famiglia.

La dimora di Amadeus si trova nel prestigioso grattacielo di City Life a Milano, un’area nota per ospitare celebrità del calibro di Chiara Ferragni e Fedez. Situato al quindicesimo piano, l’appartamento offre una vista mozzafiato sulla metropoli lombarda, diventando così non solo un luogo di residenza ma un vero e proprio simbolo di eleganza e raffinatezza.

La bellissima casa di Ama e Giovanna

Grazie alle numerose immagini condivise dalla moglie Giovanna Civitillo sui social network, abbiamo avuto modo di sbirciare alcuni angoli di questa casa da sogno. L’interno dell’appartamento è caratterizzato da spazi ampi e luminosi, con grandi finestre panoramiche che permettono alla luce naturale di illuminare ogni stanza durante le ore del giorno.

Il design degli interni predilige i colori chiari per amplificare ulteriormente la sensazione di spaziosità e luminosità. Il terrazzo esterno è rivestito in parquet ed è arricchito da numerose piante che contribuiscono a creare un’atmosfera serena e pacifica, quasi come se si trattasse di un’oasi verde sospesa sopra la città. Entrando nel salone principale ci si imbatte in due imponenti divani bianchi posizionati su una parete attrezzata bianca e oro che conferiscono all’ambiente un aspetto sofisticato ed elegante. I mobili selezionati sono finemente lavorati e ricoperti con tessuti pregiati che riflettono il gusto impeccabile dei proprietari.

Una scala a chiocciola porta al piano superiore dove si trova la zona notte. La camera matrimoniale segue lo stesso schema cromatico del resto della casa con una testata dorata su cui spiccano le fotografie della coppia, aggiungendo un tocco personale allo spazio. La cucina rappresenta una piacevole eccezione nell’ambito della palette coloristica dell’appartamento: qui dominano il magenta e il bianco, creando un contrasto vivace rispetto agli altri ambienti. Un orologio a parete dello stesso colore brillante attira subito lo sguardo mentre il frigorifero è adornato da calamite colorate che raccontano i viaggi fatti insieme dalla famiglia.

Questa magnifica residenza non solo riflette lo stile vita agiato del conduttore televisivo ma rappresenta anche una fonte d’ispirazione per chiunque sogni una casa elegante nel cuore pulsante della città meneghina. Con valori stimati intorno ai 2 milioni di euro sul mercato immobiliare online, la casa milanese di Amadeus simboleggia perfettamente il connubio tra lusso contemporaneo ed eleganza senza tempo.