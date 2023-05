Dopo un terzo di secolo il Napoli vince lo scudetto

JUVENTUS-LECCE 2-1

La Juventus torna alla vittoria dopo un mese e lo fa con un Paredes ritrovato che infila un calcio di pulizione dal limite. Nel corso del primo tempo arriva anche un rigore per il Lecce ottenuto per un fallo di mano di Danilo e trasformato da Ceesay. Da registrare anche un gol annullato a Miretti per un fuorigioco millimetrico. Trascorrono pochi minuti dal pareggio del Lecce e Vlahovic sigla la rete del 2-1 con una girata di sinistro che si infila sul secondo palo.

Tantissime le occasioni da gol per la Juve tra cui un palo preso da Danilo su un colpo di testa su cross dalla bandierina di Paredes, ma anche il Lecce ha fatto la sua partita vedendosi annullare un gol nel primo tempo per fuorigioco. Bruttissime notizie per De Sciglio che avrebbe riportato una lesione al crociato.

ATALANTA-SPEZIA 3-2

L’Atalanta vince di misura contro uno Spezia battagliero che vuole salvarsi dalla serie b ma che deve cedere all’Atalanta che con 3 gol meravigliosi di De Roon, Zappacosta e Muriel piegano i liguri che vanno a segno con Gyiasi e Bourabia.

SAMPDORIA-TORINO 0-2

Vittoria agevole per i ragazzi di Juric che danno il colpo di grazia alla moribonda Sampdoria, ormai neo retrocessa in serie B.

Al 31mo segna Buongiorno e si va a riposo sullo 0-1. Il Toro assesta il colpo del KO nei minuti di recupero con un bel gol del bravissimo Pellegri.

SALERNITANA-FIORENTINA 3-3

Spettacolo di gol a Salerno tra Salernitana e Fiorentina che danno luogo a uno schioppettante 3-3. La Salernitana inanella il decimo risultato utile consecutivo. E’ proprio la settimana di Dia che sigla una tripletta (ultimo su rigore) che fa seguito al gol fatto a Napoli. 4 gol in due partite sono qualcosa che il giocatore non si sarebbe mai aspettato.

Per la Fiorentina ci pensano Gonzalez, Ikone e Biraghi.

LAZIO-SASSUOLO 2-0

Lazio in vantaggi all’ottavo minuto con Immobile ma il Var prima lo convalida per il fuorigioco contestato ma dopo due minuti ci ripensa e lo annulla per un fuorigioco di Immobile avvenuto in precedenza.

Ma la Lazio non ci sta e al 14mo segna veramente con Felipe Anderson imbeccato alla perfezione da un compagni che gli serve la palla sul piede in area avversaria e brucia così Consigli che non può fare niente.

VERONA-INTER 0-6

E’ grazie a un autogol di Gaich che l’Inter trova la via del gol nel primo tempo. Su un crosso di Di Marco Gaich si getta in tuffo e batte il suo portiere Montipò.

Poi in due minuti, al 36mo e al 37mo l’Inter ne infila altri due in sequenza con Çalhanoğlu con una prodezza da fuori area e un minuto dopo va a segno anche Dzeko a coronamento di un’azione di contropiede.

Al 55mo arrivo il quarto gol di Lautaro Martinez lanciato a rete da Brozovic che con una rasoiata fa poker.

L’Inter non si ferma più e al 61mo Dzeko porta cinque i gol dei nerazzurri che raccoglie un assist di Acerbi e con una sassata batte di nuovo Montipò.

Ma all’Inter non basta e fa anche il sesto gol nei minuti di recupero con Lautaro Martinez

MONZA-ROMA 1-1

Ci pensa El Sharaawy a portare in vantaggio gli ospito al 24mo del primi tempo che fa suo un rimbalzo in area di rigore e infila Di Gregorio.

Il Monza non ci sta e arriva al pareggio al 39mo con Caldirola che riceve palla in area di rigore sugli sviluppi di una punizione e batte Rui Patricio sotto la traversa.

La partita non offrirà troppe emozioni fino al termine e il Monza riesce a imporre lo stop anche alla Roma. Palladino ha letteralmente cambiato la formazione lombarda portandola al decimo posto in classifica,

MILAN-CREMONESE 1-1

Una grande azione personale di David Okereke porta in vantaggio la Cremonese al Meazza con una splendida azione di contropiede. Okereke mette fuori causa Kwah e Tomori e infila Magnan.

Ma al 93mo minuto è Junior Messias a evitare ai rossoneri la disfatta interna pareggiando con un calcio di punizione dal limite dell’area che batte Carnesecchi

EMPOLI-BOLOGNA 3-0

Nemmeno un minuto e l’Empoli va subito in vantaggio grazie a un autogol di Lukumi che nel tentativo di spazzare l’area la butta invece nella sua stessa porta.

Nei minuti di recupero del primo tempo arriva il raddoppio dei toscani con Akpa Akpro che raccoglie di testa un cross di una punizione di Razvan Marin.

Al 68mo Cambiaghi fa tris dopo un capolavoro di Marin che lo trova libero e batte imparabilmente Skorupski.

Il Bologna agguanta il gol della bandiera con Orsolini all’87mo minuto su calcio di rigore.

UDINESE-NAPOLI 1-1

Al 15mo succede quello che non ti aspetti: Lovric non marcato da nessuno entra in area e batte Meret con un tiro di destro all’incrocio dei pali alla sinistra di Meret. L’Udinese gioca un primo tempo di personalità con il Napoli abbastanza impacciato.

Nella ripresa, al 52mo, su una mischia in area arriva il pareggio di Osimenh che batte Silvestri dall’interno dell’area di rigore,

Il Napoli riesce a laurearsi così campione d’Italia dopo ben 33 anni, per loro un evento storico ma che ripetere non sarà cosa certamente facile, soprattutto per chi non è abituato a vincere.